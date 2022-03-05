بليحق: (عثمان عبدالجليل) يؤدي اليمين الدستورية وزيراً للصحة بالحكومة الليبية

القبة 05 مارس 2022 (وال) _ صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي السيد “عبدالله بليحق”، أن وزير الصحة بالحكومة الليبية الجديدة الدكتور “عثمان عبدالجليل محمد ” أدى اليوم السبت، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح “، بمكتبه في مدينة القبة.

وأضاف: أن السيد “عثمان عبد الجليل” سوف يباشر عملهِ وزيراً للصحة، عقب تعذر وصوله لجلسة أداء اليمين الدستورية لحكومة السيد ” فتحي باشاغا ” في جلسة الخميس الماضي. (وال _ القبة) ه ع

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