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بليحق: (عثمان عبدالجليل) يؤدي اليمين الدستورية وزيراً للصحة بالحكومة الليبية

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

القبة 05 مارس 2022 (وال) _ صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي السيد “عبدالله بليحق”، أن وزير الصحة بالحكومة الليبية الجديدة الدكتور “عثمان عبدالجليل محمد ” أدى اليوم السبت، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح “، بمكتبه في مدينة القبة.

وأضاف: أن السيد “عثمان عبد الجليل” سوف يباشر عملهِ وزيراً للصحة، عقب تعذر وصوله لجلسة أداء اليمين الدستورية لحكومة السيد ” فتحي باشاغا ” في جلسة الخميس الماضي.  (وال _ القبة) ه ع

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وكالة الانباء الليبية وال

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