حرس المنشآت النفطية يدين إغلاق صمام الريانية المغذي لمصفاة الزاوية

أصدر جهاز حرس المنشآت النفطية بيانا عبر فيه عن إدانته لإغلاق صمام الرياينة المغذي لمصفاة الزاوية من حقل الشرارة، من قبل مجموعة مسلحة.

وأكد البيان أن الإغلاق لا يمثل الجهاز إذ أن عمله يتم وفق ما خوله له القانون بحماية المرافق والمنشآت النفطية.

واستنكر الجهاز الإدعاءات بوقف المرتبات أو تأخرها من جانبه، مشيرا إلى صرف مرتب شهر يناير فور ورود الحوالة المالية من وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي لحسابه، ودعا الجهاز وفق البيان جميع الأطراف إلى انتهاج السبل القانونية والشرعية لتنفيذ مطالبها دون التسبب بالضرر للاقتصاد الوطني.

يذكر أن مصدرا ملاحيا في منطقة الهلال النفطي أفاد بأن عمليات تصدير النفط عادت إلى طبيعتها صباح الجمعة في منطقة الهلال، بعد توقفها الخميس؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.

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