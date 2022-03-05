التدخل الخارجي يسعى لإفشال التوافق في ليبيا – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبار ليبيا 24

قال عضو مجلس النواب، مصباح دومة أوحيدة، اليوم السبت، أن الحكومة الليبية برئاسة، فتحي باشاغا، منحت الثقة بإرادة ليبية دون أي تدخل خارجي.

وأشار عضو مجلس النواب، في تغريدة له عبر تويتر، إلى أن المناورات الخارجية تسعى لإفشال التوافق الليبي.

واعتبر دومة تلك التدخلات خلطاً للأوراق ومحاولة لإعادة إدارة الأزمة الليبية بأيادي خارجية.

وأكد دومة أن حل الأزمة الليبية تم بقرار ليبي.. بتوافق بين مجلسي النواب والدولة بتعديل 12 وفق للمادة 12 من الأحكام الإضافية من الاتفاق السياسي.