إبراهيم قالين: بحثت مع نائبة وزير الخارجية الأمريكية سبل إرساء السلام في ليبيا

أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالين، أنه بحث مع نائبة وزير الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان، في العاصمة التركية إسطنبول سبل إرساء الاستقرار والسلام في ليبيا، وذلك وفق ما نشرته وكالة الأناضول.

ومن جانب آخر، بحث السفير المصري لدى الاتحاد الأوروبي بدر عبد العاطي، مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي ديفيد ماك اليستر، تطورات الأزمة في ليبيا.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، فقد جاء ذلك في إطار تواصل السفير المصري مع أعضاء البرلمان الأوروبي ورؤساء اللجان النوعية به.