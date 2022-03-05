بعيو: وليامز متآمرة وأطالب بإبعادها

وصف الكاتب الصحفي محمد بعيو مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز بأنها متآمرة داعيا إلى إبعادها.

وقال بعيو في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “البعثة الأممية ورئيستها غير الشرعية لا تريد الإنتخابات ولا الدولة ولا الاستقرار، بل تريد المزيد من الحروب بين الليبيين لتبقى لها الهيمنة والوصاية” مضيفا “من أجل سلام ليبيا فلنطالب بإبعاد المتآمرة ستيفاني وليامز”.

وكانت وليامز تقدمت بمبادرة تتضمن تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة تتألف من 12 عضوا بواقع 6 أعضاء من كل مجلس تتولى وضع قاعدة دستورية توافقية تعمل لمدة 14 يوما اعتبارا من 15 مارس 2022.

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