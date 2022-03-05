عثمان عبدالجليل يؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس النواب

العنوان-طبرق

أدى وزير الصحة بالحكومة الليبية الجديدة، الدكتور عثمان عبدالجليل، اليوم السبت، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمكتبه في القبة بمنطقة الجبل الأخضر.

وفي بيان له عبر صفحته بـ فيسبوك، قال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن عبدالجليل سيباشر ابتداءً من اليوم السبت، عمله وزيراً للصحة.. عقب تعذر وصوله لجلسة أداء اليمين الدستورية لحكومة فتحي باشاغا في جلسة مجلس النواب الخميس الماضي.

وكان قد بحث رئيس الحكومة، فتحي باشاغا، مع وزير الصحة، عثمان عبدالجليل، الاستراتيجيات والإجراءات التي سيتبعها في مهامه وزيرا للصحة.

وحمل عبدالجليل في تسجيل مرئي المسؤولية كاملة لرئيس حكومة الوحدة لما تعرّض له وزراء الحكومة الجديدة من اعتداءات وخطف بغية ترهيبهم، متهماً الدبيبة بأنه هو من أصدر الأوامر للقيام بهذه الأفعال التي وصفها بالبائسة لإرباك المشهد، مؤكداً أن ما حدث لن يثني الحكومة الجديدة عن المُضي قُدماً في تسلّم مهامها وتنفيذ كل الإصلاحات، من أجل القضاء على الفساد المستشري في كل مفاصل الدولة وتحسين الخدمات للمواطن.