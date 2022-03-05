تعليقًا على إطلاق سراح الوزيرين.. البعثة الأممية: منع أي ليبي من ممارسة حقوقه السياسية عمل مؤسف

عبرت البعثة الأممية، على لسان الناطق باسمها جان العلم، عن “سعادة البعثة بنبأ الإفراج عن وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الجديدة حافظ قدور، ووزير التعليم التقني فرج سالم، مؤكدة أن “منع أي ليبي من ممارسة حقوقه السياسية عمل مؤسف”.

وقال العلم، في تصريح صحفي اليوم السبت، إن البعثة “تابعت بقلق بالغ التقارير التي تتحدث عن الاعتقال والاحتجاز التعسفي للوزيرين لأسباب سياسية أمس الأول في مصراتة”.

وأضاف العلم أن البعثة تكرر التشديد على “الأهمية الأساسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في ليبيا، والامتناع عن جميع أعمال التصعيد والترهيب والخطف والاستفزاز والعنف”.