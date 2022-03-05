ليبيا تحتاج إنهاء المراحل الانتقالية وإجراء انتخابات    – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبار ليبيا 24

طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، بإنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا، لافتا أن الظروف في ليبيا باتت مدعاة لإجراء الانتخابات وتجديد شرعية المؤسسات.

وأشار أبو الغيط في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إلى أن المراحل الانتقالية في ليبيا طالت وتعددت مساراتها مما أفقدها فعاليتها في إنجاز الأهداف التي وجدت من أجلها.

وكان قد دعا الأمين العام، أمس الجمعة، إلى وقف التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وبحسب وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.. استشهد أبو الغيط بما يحدث في ليبيا والعراق وسوريا جراء التدخلات الأجنبية.. مشيرا أنها أفرزت منافسة إلى جانب ظهور الميلشيات، مطالبًا بالسماح للدول العربية بإعادة بناء نفسها