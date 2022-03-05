المبعوث الإيطالي: حافظوا على استقرار ليبيا بالتعاون مع ستيفاني

أكد مبعوث وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو لليبيا نيكولا أورلاندو، أنه لا مجال للعنف والتهديدات في ليبيا وأنه لابد من الحفاظ على الاستقرار والوحدة.

جاء لك عقب اجتماعات أورلاندو مع المدير السياسي لوزارة الخارجية السفير لالاكوس ومدير وزارة الخارجية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كاراشاليوس، ومستشار الأمن القومي دوكوس.

وشدد أورلاندو على ضرورة الحفاظ على الاستقرار والوحدة في ليبيا في هذا التوقيت الحاسم وعلى دعم جهود الوساطة التي تبذلها المستشارة الأممية ستيفاني وليامز في ضوء الانتخابات، واصفا اجتماعاته في اليونان بالمثمرة للغاية.