5 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» في سرت

سجل مختبر «PCR» في مركز عزل سرت، خمس إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، اليوم السبت، بعد تحليل 28 عينة، وفق مشرف المختبر في تصريح إلى «بوابة الوسط».

فيما قال مصدر طبي بمركز العزل سرت، اليوم السبت، إن عدد الحالات المرضية بفيروس «كورونا»، الموجود حاليًا بالمركز، وصل إلى سبع حالات، مضيفًا أن أربع حالات منهم موجودون على جهاز التنفس الصناعي والثلاثة الآخرون على جهاز الأكسجين، ويتابع حالاتهم الصحية الفريق الطبي بالمركز بنظام الفترات.

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وأكد المصدر، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، استمرار توقف مصنع الأكسجين بالمركز، منذ نحو شهرين، رغم علم إدارة الأزمة بوزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وبلدية سرت وإدارة مستشفى «ابن سينا» بسرت.

ولفت إلى أن المركز يعاني أيضًا نقص الإمكانات الطبية والمستلزمات الوقائية من فيروس «كورونا»، كما أن العاملين بمركز العزل سرت لم يتقاضوا مكافآتهم المالية لأكثر من عام.

وقبل يومين، نظم العاملون بمركز العزل سرت، وقفة احتجاجية علقوا فيها العمل نهائيًّا بالمركز، وقدموا استقالاتهم، لكن عميد بلدية سرت تدخل، بعقد اجتماع مع مدير المركز وبعض الأطباء، وتوصل الاجتماع لمحاولة تذليل المشاكل والمعوقات مع وزارة الصحة، ومخاطبة إدارة الأزمة بالوزارة لسرعة صرف مكافآتهم المالية المتأخرة.