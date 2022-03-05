العداله والبناء: على أعضاء مجلسي النواب والدولة طي صفحة المراحل الانتقالية القاسية

ليبيا – أصدر حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين بيان قال فيه إنه في الوقت الذي تشهد فيه البلاد تطورات السياسية وميدانية عالية التوتر تقود إلى حالة من الانسداد السياسي المتوقع، خرجت مبادرة ستيفاني وليامز مستشارة الأمين العام للأمم المتقدة، والتي تتضمن الخروج بقاعدة دستورية من شأنها أن تقود إلى إجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن.

حزب العدالة والبناء أكد في بيانه على متابعته لهذه المبادرة وردود الأفعال حولها، مشيراً لاتفاق مضمونها العام مع موقفه السابق المسجل ببيانه رقم السنة 2022 والذي دعا فيه لضرورة تظافر الجهود الوطنية في إحداث التوافقات اللازمة لإنهاء المرحلة الانتقالية، عبر إجراء انتخابات حرة نزيهة وشفافة في أقرب وقت ممكن، بما يفضي إلى الحفاظ على الاستقرار والمضي في المسار السياسي.

وتابع”وفي هذا الصدد الذي تنظر فيه إلى هذه المبادرة بعين التفاؤل، فإننا نحث أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة المعنيين بها، على إعلاء المصلحة الوطنية العليا، واستثمار هذه الفرصة التي قد تكون الأخيرة، لتلبية الحاجة الملحة لرغبة 2.8 مليون ليي وليبية، سجلوا

في المفوضية العليا للانتخابات، بهدف تغيير الأجسام الحالية بطريقة سلمية وحضارية”.

ودعا أعضاء المجلسين إلى الاستجابة السريعة لرسم المسار الدستوري وطي صفحة المراحل الانتقالية القاسية التي عادت بالسلب على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.

وشدد حزب العدالة والبناء على ضرورة أن تضع البعثة الأممية في ليبيا التوافق على رأس أولوياتها وتدفع في اتجاه تحقيق أكبر قدر منه مع معالجة الأسباب التي أدت إلى تعثر الاستحقاق الانتخابي السابق، بما يحقق قاعدة دستورية توافقية من شأنها أن تؤدي إلى

نجاح عملية انتخابية مضمونة النتائج.

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