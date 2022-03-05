المسماري: ليبيا لا تبنى إلا بالمصالحة الوطنية

قال الناطق باسم الجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، إن ليبيا تستطيع حل مشكلاتها الداخلية دون تدخل الدول الأجنبية.

وطالب المسماري، في كلمة له، المجتمع الدولي؛ بعدم التدخل في ليبيا، كما حدث في عام 2011، مشددًا على أن المجتمع الدولي إذا كان صادقًا في حل الأزمة في ليبيا أن يؤيد المصالحة الوطنية.

وثمّن المسماري خطوة رئيس المجلس الرئاسي التي أفضت إلى تشكيل الهيئة العامة للمصالحة الوطنية، وأن ليبيا لا تبنى إلا بالمصالحة والتسامح والإخلاص والصدق، وإذا لم تتوافر المصالحة الوطنية؛ فإن ليبيا ستكون ساحة للمخابرات الأجنبية، متهمًا بعض وسائل الإعلام باتباع التعليمات من الخارج.

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