مؤتمر القيادة الإنسانية بالقاهرة

أخبار ليبيا 24

شارك وفد جمعية الهلال الأحمر الليبي برئاسة الأمين العام “مرعي الدرسي” في مؤتمر القيادة الإنسانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. والذي يستضيفه الهلال الأحمر المصري بالقاهرة تحت شعار (رؤية لمستقبل أفضل) .

هذا وحضر المؤتمر، قيادات الجمعيات الوطنيّة، واللجنة الدولية، ووكالات الأمم المتحدة، و وزيرة التضامن المصري.

و يهدف المؤتمر الذي حضره رئيس الإتحاد الدولي ” فرانسيسكو روكا ” إلى تسليط الضوء على الأولويات الإنسانية والتحديات الرئيسية ، بالإضافة لمناقشة تعزيز التنسيق الدولي والإقليمي .

وناقش المجتمعون خلال المؤتمر عدّة ملفّات كان أبرزها (ملف الهجرة والشباب والتغيير المناخي وجائحة كورونا).

واتفق الجميع على دعم المتطوعين وتعزيز قدرات الجمعيات الوطنية للتطوير ورفع الكفاءة في مواجهة التحديات الإنسانية، بالإضافة واستمرار التشاور والتنسيق.