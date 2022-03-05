الجهاني: الدبيبة يتحدث بلغة مليشياوية ويتحدى الجميع بمنع الطيران واختطاف الوزراء

قال عضو مجلس النواب عصام الجهاني، إن “جلسة البرلمان لمنح الثقة للحكومة الجديدة كانت صحيحة 100%”، مؤكدا أن “النصاب القانوني كان مكتملا”.

وأضاف الجهاني، في تصريحات متلفزة، أن “ما حدث أمس يعد أول وفاق منذ بداية ثورة 17 فبراير، بعد لقاء المتخاصمين في السابق”، متابعا: “طاولة الحوار ستجمع المتخاصمين وهذا هو الحل الحقيقي”.

وأوضح أن “كل نائب حضر جلسة الأمس وقع عليها ولم يتم إدخال أسماء نواب لم يحضروا”، مبينا أن “بعض النواب جاءتهم تهديدات من الجماعات المسلحة بعدم حضور جلسة منح الثقة لحكومة فتحي باشاغا”.

وأشار إلى وجود تزكية من رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري بتكليف فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة، قائلا إن “البرلمان منفتح على الحوار مع مجلس الدولة وهو غير مستبعد من العملية السياسية لأنه طرف سياسي مهم”، على حد تعبيره.

وأفاد بأن “أكثر من نصف أعضاء مجلس الدولة يوافق على إجراءات مجلس النواب، لكن بعض الأعضاء لديهم تحفظات فقط”، مؤكدا أن “البرلمان وحده المنوط بمنح الثقة أو سحبها من الحكومة ودور مجلس الدولة استشاري فقط”.

وأعرب الجهاني عن رفضه لتصرفات رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، قائلا: “أتحفظ على التصرفات والإجراءات الغريبة التي يقوم بها، خصوصا أنه كان يتحدث دائما عن ضرورة الحوار وعدم اللجوء إلى لغة السلاح والقوة”.

وواصل قائلا: “تحدث الدبيبة كثيرا عن أنه رجل سلام وأنه لن يلجأ إلى السلام، لكنه اليوم يتحدث بلغة منشاوية ويتحدى الجميع ويمنع الطيران ويخطف الوزراء”.

وحول وزير الاقتصاد في حكومة باشاغا الذي رفض توليه المنصب، والذي شكك في إجراءات البرلمان حول تكليف حكومة باشاغا، قال: “لا يحق للوزير الذي استقال من منصبه قبل القسم القانوني التشكيك في جلسة البرلمان خصوصا أنه لم يحضرها، وما فعله هو العبث بعينه”.

واختتم بقوله: “نحن لا نريد ما تفعله ستيفاني ويليامز والمجتمع الدولي بفرض حلول مستوردة، لكننا نريد أن يكون الحل ليبيًا ولو بتوافق الليبيين بنسبة 50 أو 60 أو 70%”.