كتيبة النواصي ترفع حالة الطوارئ قبيل وصول باشاغا

أفاد مصدر مطلع لـ 218 أن كتيبة “النواصي” قد أعلنت حالة الطوارئ، على خلفية أنباء عن قدوم رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا اليوم إلى مدينة طرابلس.

وكشف المصدر أن آليات عسكرية تابعة للكتيبة انتشرت أمام مقر الكتيبة، في انتظار التوجه إلى مطار معيتيقة الدولي؛ لمنع طائرة على متنها باشاغا من الهبوط على مدرج المطار، كما هو مقرر لها اليوم.

وأشار المصدر إلى أن الآليات العسكرية التابعة للكتيبة ستكون متواجدة على مهبط المطار؛ لإيصال رسالة إلى باشاغا، مفادها رفضهم له ولتسلمه رئاسة الحكومة.

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