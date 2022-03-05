العابد: على شركة الكهرباء استخدام سخانات تعمل بالطاقة الشمسية وتوزيعها على البيوت

قال وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد”، إن العالم وصل لجميع أنواع الطاقة، ولدينا في وزارة العمل تدريب لكن لا بد من وضع معايير.

وأضاف العابد في تصريحات صحفية اليوم السبت أن الطاقة المتجددة لها عيوب في بعض المشاريع، فدول أخرى وقعت في أخطاء يجب أن نتفاداها، حيث إن الطاقة الشمسية لا تعتبر الأفضل والطاقة التي تتولد من الرياح والمياه ما زالت أفضل.

وأشار الوزير إلى جانب نقطة مهمة جداً عند مناقشة الطاقة المتجددة، قائلا: نحن لدينا غاز مجاناً ولدينا مصانع للأسمنت والحديد وهذا يحتاج لغاز بكميات كبيرة، إن العالم الآخر بدأ يأخد طاقات أخرى لتشغيل هذه المصانع، وإلى الآن ليس لدينا أي مصنع يستخدم الطاقات البديلة.

وتابع بالقول: في المستقبل لن يوجد غاز تكلفته عالية، فيجب على شركة الكهرباء استخدام استراتيجية مثل استخدام السخانات التي تشتغل بالطاقة الشمسية، وكذلك توزيعها مجاناً على كل البيوت لتخفيف الأحمال على محطات الكهرباء وهناك مشاريع كثيرة.

وواصل: كذلك نتيجة عدم وجود كهرباء مستمر هناك الكثير من المشاريع متوقفة، كما أن مشكلة ليبيا ليس في توليد الكهرباء لكن في نقل الطاقة، وذلك بسبب التعدي على محطات النقل وهي تحتاج إلى صيانة دورية ولا يستطيع ذلك غير الشركات المتخصصة منها الشركات الأجنبية .

واختتم العابد: نتمنى من القائمين على الطاقة المتجددة أن يتم عن طريقهم دراسة الموضوع من جميع النواحي، إلى جانب أن يوجد مشروع وطني للاهتمام بهذه المشاريع، وهناك بعض المنح الدولية التي تعطي الوقود البديل والمنح المالية.