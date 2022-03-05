كتيبة النواصي تعلن حالة الطوارئ قبيل وصول باشاغا

أعلنت كتيبة النواصي ،مساء السبت ،حالة الطوارئ، على خلفية أنباء عن قدوم رئيس الحكومة فتحي باشاغا اليوم إلى مدينة طرابلس ،وقد أنتشرت آليات عسكرية تابعة للكتيبة أمام مقر ها.

هذا و ذكرت مصادر مطلعة ،أن الكتيبة، في انتظار التوجه إلى مطار معيتيقة الدولي؛ لمنع طائرة على متنها باشاغا من الهبوط على مدرج المطار، كما هو مقرر لها اليوم ،كما أشارت إلى أن الآليات العسكرية التابعة للكتيبة ستكون متواجدة على مهبط المطار؛ لإيصال رسالة إلى باشاغا، مفادها رفضهم له ولتسلمه رئاسة الحكومة.

وكانت أنباء تردّدت خلال الساعات القليلة الماضية ،حول عقد قيادات عسكرية واجتماعية ، اجتماعا في طرابلس ،تم خلاله الاتفاق على توجيه تحذير لرئيس الحكومة فتحي باشاغا ومنعه وأعضاء حكومته من دخول المدينة ،في المقابل جرت اجتماعات في مصراتة بين قيادات سياسية وعسكرية لتوفير الحماية لباشاغا، لكنها انتهت برفض كتائب وقيادات بسبب “خروجه عن المبادئ والثوابت”.