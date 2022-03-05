الإسكان: نسعى لحصر الديون والمساكن المتضررة في تاورغاء

ناقش وزير الإسكان والتعمير أبو بكر الغاوي، خلال اجتماع موسع بمقر الوزارة؛ إمكانية التعاقد مع المكاتب الهندسية المتخصصة لحصر الديون والوحدات السكنية والعقارات المتضررة بمدينة تاورغاء.

واستعرض اللقاء، الذي ضمّ عددًا من وكلاء الوزارة ومديري الإدارات؛ الإجراءات المتخذة بخصوص المباني الآيلة للسقوط، على أن تصدر حكومة الوحدة قرار بشأنها يتضمن تخصيص مبلغ مالي لتنفيذ الإجراءات ضمن خطة عودة الحياة، كما قدمت لجنة حصر الديون التابعة للوزارة 220 ملفا نتائج أعمالها عن الفترة السابقة.

وتضمن الاجتماع الموافقة على تشكيل لجنة فرعية للتعويضات عن المنفعة العامة بالمنطقة الشرقية؛ بناءً على مقترح مقدم من قبل رئيس الديوان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية