فنوش لستيفاني: باركتِ توافق مجلسي النواب والدولة واصطففتِ مع الدبيبة ليستمر الصراع

اتهم الكاتب والمحلل السياسي عبدالحكيم فنوش المستشارة الأممية ستيفاني وليامز بالتراجع عن خطواتها السابقة تجاه توافق مجلسي النواب والدولة من أجل استمرار الصراع.

ورد فنوش على تبرير ستيفاني لطرح مبادرتها، في تغريدة عبر “تويتر”: “لقد باركت كل خطوات لجنة خارطة الطريق وكنت على علم بما توافق عليه مجلسي النواب والدولة وتم تعديل الإعلان الدستوري والتوافق على حكومة جديدة لإجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية بعد أن أصبح الدبيبة عائقا أمامها وسببا للنزاع فإذا بك تصطفين مع الدبيبة ليستمر الصراع”.