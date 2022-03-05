عقيلة يؤكد لسفيرة المملكة المتحدة «قانونية الإجراءات المتخذة» في اختيار رئيس حكومة جديد

دافع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، عن «قانونية الإجراءات المتخذة بين مجلسي النواب والدولة»، في التعديل الدستوري الثاني عشر، واختيار رئيس حكومة جديد في البلاد.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية تلقاها صالح من سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا، كارولاين هرندل، وفق بيان للمجلس اليوم.

وأشار البيان إلى أن صالح بحث مع السفيرة البريطانية آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، وسبل تعزيز التعاون المشترك مع المملكة المتحدة.

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من جانبها، قالت هرندل، إنها ستزور مدينة بنغازي والمنطقة الشرقية خلال اليومين المقبلين، وستلتقي عقيلة صالح بمقر إقامته في مدينة القبة، وفق البيان.

وصوت مجلس النواب، الثلاثاء الماضي، بمنح الثقة للتشكيلة الوزارية التي قدمها رئيس الحكومة المكلف من قبله، فتحي باشاغا، لكن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة أكدت استمرارها «في أعمالها بشكل اعتيادي»، وأنها «ستستمر في مبادرتها لإجراء الانتخابات خلال شهر يونيو المقبل»؛ لاختيار سلطة تشريعية وتنفيدية وقواعد دستورية جديدة، وفق المدد القانونية التي تضمنها اتفاق جنيف.