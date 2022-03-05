البكوش: موقف المجلس الرئاسي ضعيف جداً وشخصياته ليست شخصيات رجال دولة

ليبيا – قال المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش إن اعادة التصويت بالنسبة لمجلس النواب هي تزييف وتدليس من البداية، مشيراً إلى أن هناك حكومة وحدة وطنية واتفاق سياسي وخارطة الطريق تقول إنه على مجلس النواب والدولة الاتفاق على قوانين وانتخابات وقاعدة دستورية خلال 60 يوم من بدء المرحلة التمهيدية لكن لم يقوم مجلس النواب والدولة باداء ذلك الواجب وانتهت المدة في فبراير من العام الماضي.

البكوش أشار خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” وتابعته صحيفة المرصد إلى أن القضية الليبية ليست من اولويات المجتمع الدولي في هذه اللحظات العصيبة لكن لحسن حظ الليبيين من قام بذلك الاجتياح هو بوتين نفس الشخص الذي تعاون مع عقيلة صالح وحفتر وجلب الفاقنر في ليبيا التي للآن تحتل جزء من التراب الليبي.

واستبعد أن يكون المجتمع الدولي كالاتحاد الاوروبي ودول الناتو والولايات المتحدة يريدون لبوتن ان يحقق نصراً آخر في ليبيا عن طريق تنصيب حكومة وضعها حفتر وحلفائها بحسب قوله.

وبيّن أن الموقف الدولي لن يؤيد هذه الحكومة المشبوهة التي أتت عبر انقلاب وخطط لها حسب زعمه المخابرات المصرية لتثبيت حلفائها في المنطقة الشرقية عقيلة وحفتر ليدخلوا لطرابلس من النافذة بعد ان اوقفهم من وصفهم بـ”أبطال البركان” عام 2019.

وتابع: “رأينا التردد المصري والفرنسي وعدم الاستجابة لهذه المسرحية الهزيلة التي سميت بإعطاء الثقة للحكومة ورأينا تعليق غوتيرش. بالنسبة للروس هذه الحكومة تمثل حلم تحقق وهو سيطرة حليفهم حفتر على المؤسسة العسكرية بالكامل وهو القائد العام وعقيلة القائد الاعلى ووزير الدفاع عينه حفتر ولديه خمس اعضاء في 5 وبالتالي سيكون متحكم في المشهد العسكري تماماً ويستطيع الفاقنر وأي قوات اخرى ان تتحرك بسهولة في الجغرافيا الليبية ولعمق افريقيا وهذا ما يعبر عنه الموقف الروسي”.

كما علق على ما حدث قبل عقد الجلسة بشأن اغلاق المجال الجوي والبحري قائلاً: “ليست لدي تفاصيل وإن كنا نريد الدخول في هذا النقاش كان حري بنا أن ندخل عن حجز ومنع أحد المرشحين اسماعيل من الدخول لترشيح نفسه من الحدود الشرقية والبيباص الذي منع من طرح اسمه لمنح الثقة وهذه الاحاديث يتبادلها هؤلاء الاطراف والغرض منها هو طمس و اخفاء القضية الرئيسية وهي ان الاجسام ومجلس النواب بالذات وعقيلة وحفتر وباشاآغا يحاولان التدليس علينا لكي يذهبا لحكومة يتقاسمون فيها السلطة وبالتالي لا تجرى انتخابات”.

أما عن أسباب عجز مجلس الدولة على عقد جلسة على الأقل خصوصاً في ظل وجود رفض كبير هذه التعديلات أكد على أن الرئاسة والمكتب الرئاسي يتحكمون في القواعد الإجرائية واجراء الجلسات، معتقداً أن الذين قادوا هذه الحملة عبد الرحمن الشاطر وابراهيم صهد ودبرز وآخرين لا ينسى الدور الوطني الذي قاموا به لكن يجب عدم نسيان الذين وقعوا على التزكيات هؤلاء يجب ان تنشر اسمائهم لإدانتهم ويتذكرهم التاريخ الليبي بهذه المهمة المشينة التي قاموا بها وهم المسؤولين عن تمادي عقيلة صالح بحسب قوله.

وفيما يتعلق بغياب المجلس الرئاسي اعتبر أن المجلس الرئاسي ضعيف جداً وشخصياته ليست شخصيات رجال دولة وهم يتفسحون فقط في جميع انحاء العالم ويحضرون مؤتمرات ويعرفون انه ليس لديهم اي سلطة لتقديم مشورة واتخاذ قرار في هذه المشورات والجميع يعلم أنه ليس لديهم أي سلطة اذ ان خارطة الطريق تنص على انهم يمثلون ليبيا بروتوكولياً ودون سلطات خاصة أن لديهم أداة مهمة وهي حق اعلان حالة الطوارئ.

كما دعا الحكومة لتبني سياسة أن الجميع ادوات الحكم من ادوات سياسية وامنية واقتصادية وعسكرية ودبلوماسية هي على الطاولة ويمكن استخدامها جميعاً في حالة الضرورة، مشدداً على ضرورة أن يتجه الجميع لانتخابات ودعمها ونسيان الكابوس الذي عشاه الكل وهو مجلس النواب ومنح الثقة.

المرصد – متابعات

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