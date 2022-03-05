عبد العزيز: حكومة باشاغا انقلابية ويجب دعم مبادرة الدبيبة للانتخابات

اتهم عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز “النواب بسرقة أموال الشعب، مشيراً إلى أن النواب لا يرتقون لمستوى الحيوانات الذكية”، بحسب قوله.

عبد العزيز قال خلال استضافته عبر برنامج”بين السطور” الذي يذاع على قناة ” التناصح ” التابعة للمفتي المعزول الغرياني ونقلت تفاصيلها صحيفة المرصد الليبية، إن ” (رئيس مجلس النواب المستشار) عقيلة صالح ومجموعته يتحكموا في البلاد وبعد هذه الحروب التي ادخلوا فيها ليبيا يريدون التجهيز لحرب أخرى ولا يوجد عندهم مشكلة بذلك في سبيل البقاء في منازلهم”، بحسب قوله.

وعلق على مقترح ستيفاني وليامز “مطالباً بضرورة طردها لأنها تلتف على الشعب الليبي الذي خرج في كل بياناته والقوى الفاعلة من ثوار ومجالس حكماء ومدن لإسقاط مجلسي النواب والدولة”، بحسب قوله.

واعتبر أن “تشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة للقاعدة الدستورية يعني تمديد للأزمة والتفاف على قرار عبد الحميد الدبيبة بشأن الانتخابات داعيًا لدعم مبادرة الاخير”، بحسب قوله.

كما لفت إلى أنه “الشعوب اذا لم تفرض نفسها بنفسها وتصنع قدرها بنفسها لن يصنعها لها أحد، واصفًا الحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا بـ”الانقلابية” وانه على الجميع الخروج لساحات طرابلس ورفض هذا الانقلاب”، بحسب قوله.