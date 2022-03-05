باشاغا لـ “مصراتة”: لم أسع إلى منصب أو غنيمة وليبيا تحتاج إلى المصالحة

دعا رئيس حكومة الاستقرار المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا إلى «لم شمل الليبيين وحقن الدماء ومنح الإصلاح بالحسنى فرصته».

وقال باشاغا في كلمة مسجلة وجهها لأهل مصراتة، بثتها صفحات بموقع التوصل الاجتماعي «فيسبوك»، «إن التوافق يحتاج إلى تنازلات»، لكنه استدرك «الحوار ليس قرآنًا، ولا يمكن أن نمضي فيه إلى ما لا نهاية أو دون مبادئ ثورة فبراير المجيدة مثل سيادة ليبيا ورفض التدخل الأجنبي».

وأضاف رئيس الحكومة «شاركتكم في ثورتنا المباركة، وشاركت في مقاومة هذه المدينة، وشرفني الله بـ6 شهداء من عائلتي دفاعًا عن ليبيا وعن مصراتة».

وأشار باشاغا إلى أنه لم يسع إلى «منصب أو غنيمة أو ربح»، وقال «أغناني الله عن كل هذا كرجل أعمال في مدينة التجارة والاقتصاد مصراتة»، وأضاف «ليبيا تعيش وضعًا حرجًا وحساسًا وبحاجة إلى تضحياتنا جميعًا بالعمل والمصالحة» وأردف «لا بُد لعدم الاستقرار أن ينتهي، والحروب أن تتوقف ومن يقوم بذلك إلا مصراتة».

يذكر أن باشاغا أدى اليمين الدستورية أول من أمس الخميس بمقر مجلس النواب في طبرق، وتعهد بخدمة المواطن الليبي وتهيئة الأجواء للانتخابات وإزالة القوة القاهرة.