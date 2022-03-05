ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

05 March, 2022

بحث رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” ،اليوم السبت ،خلال مكالمة هاتفية مع سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا ” كارولاين هيرندال ” ،تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وآخر تطورات الأوضاع في ليبيا.

كما أكد عقيلة صالح لسفير المملكة المتحدة على قانونية الإجراءات المتخذة بين مجلسي النواب والدولة في إجراء التعديل الدستوري الثاني عشر واختيار رئيس حكومة جديد.

ومن جانبها، أوضحت ” كارولاين هيرندال ” لعقيلة صالح ،أنها ستزور مدينة بنغازي والمنطقة الشرقية خلال اليومين القادمين بالإضافة إلى لقاءه بمكتبه في مدينة القبة.