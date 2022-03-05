الدبيبة يوجه بصرف 3 أشهر من منحة الزوجة والأبناء

أصدر رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، تعليماته إلى وزيري الشؤون الاجتماعية والمالية بالعمل على صرف منحة الزوجة والأبناء عن الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

جاء ذلك في خطاب وجهه وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، عادل جمعة، إلى الوزيرين، داعيًا إلى ضرورة التقيد بتنفيذ هذه التعليمات خلال أسبوع من تاريخ صدورها.

– الدبيبة: المصرف المركزي منح الإذن لتحويل القيم المالية المخصصة لمنحة الأبناء إلى مستحقيها

– الكيلاني: إيداع منحة الزوجة والأبناء بحسابات المستفيدين غدا

وأرجأت وزارة الشؤون الاجتماعية صرف منحة الزوجة والأولاد لأشهر «أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2021» حتى يناير الماضي، وقالت الوزيرة وفاء الكيلاني، إن السبب في ذلك يرجع إلى الرغبة في التمكن من إدراج أكبر عدد من حالات الولادة والوفاة وغيرها لضمان استفادة أكبر عدد من المواطنين بالمنحة.

وفي يناير الماضي، أكد الدبيبة أن مصرف ليبيا المركزي منح الإذن لتحويل القيم المالية المخصصة لمنحة الأبناء إلى مستحقيها، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي استمرارًا لتعهدات الحكومة بمواصلة صرف منحة الأبناء.