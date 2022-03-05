عقيلة يؤكد لبريطانيا على قانونية التعديل الدستوري والحكومة الجديدة

العنوان-القبة

أكد، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم السبت، للمملكة المتحدة البريطانية على قانونية الإجراءات المتخذة بين مجلسي النواب والدولة، بشأن التعديل الدستوري الثاني عشر، واختيار رئيس حكومة جديد.

جاء ذلك، خلال مكالمة هاتفية مع من سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا، كارولاين هرندل.

وقال، المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن عقيلة استقبل اليوم مكالمة هاتفية من السفيرة البريطانية. وبحثا خلالها تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين، وآخر تطورات الأوضاع في ليبيا.

وأضاف بليحق، أن السفيرة أبلغت عقيلة بأنها ستزور بنغازي والمنطقة الشرقية خلال اليومين القادمين، وستلتقيه بمقر إقامته في مدينة القبة.