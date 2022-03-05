الحكم المحلي يحث الإدارات المعنية على متابعة الأسواق التجارية

دعا وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي جهاز الحرس البلدي وإدارة الإصحاح البيئي، إلى العمل على إصدار نشرات توعوية ومتابعة الأسواق التجارية ومدى التزامها بالاشتراطات الصحية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

جاء ذلك خلال جولة أجراها التومي في سوق بيع المواد الغذائية بالجملة بمنطقة الكريمية، السبت، شملت تفقد بعض المحال للاطلاع على مدى التزام أصحابها بالاشتراطات الصحية في ظل أزمة الطحين، ومتابعة عمليات توزيع الطحين قبل شهر رمضان المقبل.

يُذكر أن الزيارة تأتي في ظل ارتفاعات قياسية لأسعار الدقيق في الأسواق، التي تأثرت بتوقف الإمدادات من السوق الأوكرانية نتيجة الحرب الدائرة.

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