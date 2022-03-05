المستشار صالح للسفيرة البريطانية: اختيار رئيس الحكومة الجديد قانوني ويتوافق مع مجلس الدولة

تلقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم السبت، مكالمة هاتفية من القائم بأعمال السفارة البريطانية لدى ليبيا كايت إنجلش.

المستشار صالح، بحث مع القائم بأعمال السفارة البريطانية لدى ليبيا تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين، وآخر تطورات الأوضاع في ليبيا.

من جانبها، أوضحت القائم بأعمال السفارة البريطانية لدى ليبيا للمستشار صالح، أنها ستزور مدينة بنغازي والمنطقة الشرقية خلال الأيام القادمة، وستلتقيه بمقر إقامته في مدينة القبة.

وأوضح رئيس مجلس النواب، قانونية الاجراءات المتخذة بين مجلسي النواب والدولة، في التعديل الدستوري الثاني عشر، واختيار رئيس حكومة جديد.

كما تطرقت المكالمة إلى الحديث حول مبادرة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز التي طرحتها خلال الأيام السابقة.

وأكد المستشار صالح، خلال المكالمة، على العلاقة التاريخية بين البلدين، التي تربط الشعبين الليبي والبريطاني.