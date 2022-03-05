الجديد: الدولار ارتفع 3% وعلى المصرف المركزي إعادة النظر في سعر الصرف

قال الخبير الاقتصادي مختار الجديد إن الدولار ارتفع في مصرف ليبيا المركزي بحوالي 3%، فبعد أن كان سعره عند 4.48 عند تعديل سعر الصرف ارتفع اليوم ليصل إلى 4.62 دينار.

أضاف على فيسبوك: “الحقيقة أننا لانحمل المصرف المركزي هذا الأمر فهو مرتبط بتقلبات أسعار الصرف العالمية ما نتج عنه ارتفاع قيمة الدولار أمام العملات الأخرى، ولكن المسؤولية التي يتحملها المصرف المركزي تتمثل في وقوفه متفرجا على هذه التقلبات في أسعار السلع سواء المرتبطة بسعر الدولار او تلك المرتبطة بأزمة كورونا او بأزمة الحرب الروسية الأوكرانية دون أن يتدخل لتخفيف معاناة الناس من خلال إعادة النظر في سعر الصرف”.