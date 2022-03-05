الوطنية لحقوق الانسان تحذّر تصاعد خطاب العنف

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن قلقها البالغ حيال تصاعد وتيرة خطاب التحريض على العنف والكراهية والتلويح بإثارة العنف.

وناشدت اللجنة الأطراف كافة، ضبط النفس، وتجنب أي شكل من أشكال التصعيد والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أو القيام بأي ممارسات ما من شأنها المساس بالأمن والسلم الاجتماعي وتقويض الأمن والاستقرار وتعميق حالة الاستقطاب والانقسامات سياسيًا واجتماعيًا.

وحذرت من حدوث ما من شأنه أن يُهدد بنسف اتفاق وقف إطلاق وحالة الاستقرار الأمني الهش، موضحة أنه في حال حدوث ذلك؛ فستترتب عليه آثار وتداعيات خطيرة وسلبية للغاية على الوضع الإنساني للمدنيين.

وألقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا بالمسؤولية القانونية على الأطراف المعنية كافة حيال أي خطوات تصعيدية؛ تهدد أمن وسلامة وحياة المواطنين أو تمسّ بالأمن والسلم الاجتماعي وتقوّض جهود تحقيق السلام.