باشاغا: ندعو للم شمل الليبيين ولا بُد لعدم الاستقرار أن ينتهي والحروب أن تتوقف

دعا رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا إلى “لم شمل الليبيين وحقن الدماء ومنح الإصلاح بالحسنى فرصته”.

وقال باشاغا في كلمة مسجلة وجهها لأهل مصراتة، “إن التوافق يحتاج إلى تنازلات”، لكنه استدرك “الحوار ليس قرآنًا، ولا يمكن أن نمضي فيه إلى ما لا نهاية أو دون مبادئ ثورة فبراير المجيدة مثل سيادة ليبيا ورفض التدخل الأجنبي”.

وأضاف: “شاركتكم في ثورتنا المباركة، وشاركت في مقاومة هذه المدينة، وشرفني الله بـ6 شهداء من عائلتي دفاعًا عن ليبيا وعن مصراتة”.

وأشار باشاغا إلى أنه لم يسع إلى “منصب أو غنيمة أو ربح”، وقال “أغناني الله عن كل هذا كرجل أعمال في مدينة التجارة والاقتصاد مصراتة”.

وأضاف: “ليبيا تعيش وضعًا حرجًا وحساسًا وبحاجة إلى تضحياتنا جميعًا بالعمل والمصالحة” مردفاً: “لا بُد لعدم الاستقرار أن ينتهي، والحروب أن تتوقف ومن يقوم بذلك إلا مصراتة”.