السفارة الأمريكية: نورلاند أجرى محادثة مع عقيلة تركّزت حول تهدئة التوترات

العنوان-طرابلس

قالت، سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، إن السفير ريتشارد نورلاند، اتصل اليوم برئيس مجلس النواب، عقيلة صالح.

وأوضحت السفارة، أن نورلاند تحادث مع عقيلة حول كيفية تهدئة التوترات وتجنب العنف واستعادة الزخم للانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب وقت ممكن.

1/2 تحادث السفير نورلاند اليوم مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح حول كيفية تهدئة التوترات وتجنب العنف واستعادة الزخم للانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب وقت ممكن. #ليبيا pic.twitter.com/YDRwco2zqm — U.S. Embassy – Libya (@USEmbassyLibya) March 5, 2022

وأضافت، أن نورلاند رحب بالتزام عقيلة صالح للانخراط مع جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق سريع على أساس دستوري وتأكيده على الدور الحاسم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وذكرت السفارة، أنهما اتفقا على أن ليبيا لا يمكن أن تعود إلى اضطرابات الماضي.