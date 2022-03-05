عبد الجليل يؤدي اليمين القانونية وزيراً للصحة في الحكومة الليبية

أدى وزير الصحة في الحكومة الليبية عثمان عبد الجليل، السبت، اليمين القانونية أمام رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة عقب تعذر وصوله لجلسة الخميس الماضي.

وأرجع عبد الجليل في كلمة متلفزة تعذر حضوره جلسة أداء اليمين للاعتداء المسلح الذي تعرض له موكبه، رفقة وزراء آخرين أثناء تنقلهم براً إلى مدينة طبرق، مما نتج عنه احتجاز ثلاثة وزراء في الحكومة الليبية قبل أن يتم الإفراج عنهم في وقت لاحق.

جدير بالذكر، أن رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا أكد عزمه اتخاذ تدابير وخطوات لتسلم السلطة في العاصمة طرابلس بقوة القانون، بعد رفض رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة.

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