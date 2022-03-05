بوخريص يحذر من خلل محتمل في الأمن الغذائي بسبب ارتفاع سعر الدقيق

ليبيا – حذر نقيب الخبازين بوخريص محمد من إمكانية حدوث خلل في الأمن الغذائي بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الدقيق.

بوخريص وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا 218″ قال: إن أسعار الدقيق قفزت بشكل عام يوم السبت من حوالي مئتين وعشرة دنانير للقنطار إلى مئتين وثمانين دينارًا للقنطار، بينما وصل سعر قنطار الدقيق في المنطقة الشرقية ما بين 280 دينارًا إلى 285 دينارًا، ووصل سعره في المنطقة الجنوبية إلى حوالي ثلاثمائة وخمسين دينارًا”.

وطالب الحكومة والسلطات المختصة بضرورة التدخل بشكل سريع وعاجل لوضع حل لهذه الأزمة والسيطرة على جماح الأسعار وضبطها.

المرصد – متابعات

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