العريبي: لن نرضى بأن تذهب عائدات النفط إلى حكومة غير شرعية منتهية الولاية

استنكر رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب عيسى العريبي، اليوم السبت، تمسك رئيس الحكومة منتهية الولاية بالسلطة، وعدم تسليمه إياها لرئيس الحكومة الجديدة فتحي باشاغا.

العريبي، وفي تصريحات صحفية، أشار إلى الأعيان والحكماء بمناطق الخليج النفطي، أكدوا دعمهم لرئيس الحكومة الجديد، مشددا بأن الحكماء أكدوا بأنهم سوف يصعدون استنكارهم بأغلاق الموانئ النفطية، لكون العائدات النفطية تذهب إلى حكومة غير شرعية منتهية الولاية.

وأشار العريبي، إلى أنه إن لم يتم حل الإشكاليات فلابد أن يتم تفعيل الاستقلال الذاتي لإقليم برقة بسبب الممارسات غير القانونية لرئيس الحكومة منتهية الولاية.