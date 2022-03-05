بماذا شجّع السفير الأمريكي باشاغا والدبيبة؟

العنوان-طرابلس

أجرى، سفير الولايات المتحدة الأمريكية، ريتشارد نورلاند، اليوم السبت، اتصالين مع رئيس الحكومة الجديدة، فتحي باشاغا، ورئيس حكومة الوحدة المنتهية، عبدالحميد الدبيبة.

وقال نورلاند، في تغريدة نشرتها سفارة السفارة الأمريكية في ليبيا، إنه تواصل “في سياق التوترات السياسية المستمرة في ليبيا، مع “رئيس الوزراء الدبيبة” و “رئيس الوزراء المكلّف باشاغا”، وأنا على ثقة من رغبة كلا القياديين في تجنّب تصعيد العنف”.

وأضاف نورلاند، “شجعتهما على النظر في السبل التي يمكن من خلالها إدارة شؤون البلاد في وقت تُبذل فيه جهود، بتيسير من الأمم المتحدة، لاستعادة الزخم بسرعة نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية”.

وواصل، “وقد شجعني سماع التزامهما المتبادل بإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن. وهذه قرارات لا يمكن أن يتخذها إلاّ الليبيون، لكنهم يحظون بدعمنا الكامل للتوصّل إلى حلول سلمية.”

1/3 السفير نورلاند: “في سياق التوترات السياسية المستمرة في #ليبيا، تواصلت مع رئيس الوزراء الدبيبة ورئيس الوزراء المكلّف باشاغا، وأنا على ثقة من رغبة كلا القياديين في تجنّب تصعيد العنف. pic.twitter.com/vUc4sEcsKA — U.S. Embassy – Libya (@USEmbassyLibya) March 5, 2022

وذكرت، سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، إن نورلاند اتصل اليوم برئيس مجلس النواب، عقيلة صالح.

وأضافت، أن نورلاند تحادث مع عقيلة حول كيفية تهدئة التوترات وتجنب العنف واستعادة الزخم للانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب وقت ممكن.

وقالت، إن نورلاند رحّب “بالتزام عقيلة صالح للانخراط مع جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق سريع على أساس دستوري وتأكيده على الدور الحاسم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات”.

وذكرت السفارة، أنهما اتفقا على أن ليبيا لا يمكن أن تعود إلى اضطرابات الماضي.