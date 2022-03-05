ويليامز: أقف في صف الليبيين الراغبين بتغيير الواقع غير المقبول وتجديد الشرعيات بالانتخابات

وليامز نوّهت في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” إلى أن المبادرة هي نابعة من حرصها الشديد على مساندة الليبيين في مسعاهم لإنهاء شبح الانقسام وبناء توافق حقيقي ومتين من أجل إعداد قاعدة دستورية تمكن من اجراء الانتخابات في أقرب وقت.

وقالت:”أتابع بأسف الحملات الإعلامية التي تستهدف الجهود الرامية لإنهاء حالة التشظي والانقسام في ليبيا، وهنا أريد التأكيد أنني أقف في صف ملايين الليبيين الراغبين في تغيير هذا الواقع غير المقبول وتجديد شرعية المؤسسات عبر صناديق الاقتراع”.