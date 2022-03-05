باشاغا يؤكد للسفير الأمريكي حرصه على استلام مهامه بشكل سلس وقانوني بالعاصمة طرابلس

أخبار ليبيا24

أكد، رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، اليوم السبت، حرصه على استلام مهامه بشكل سلس وفقا للقانون ومباشرة مهام عمله من العاصمة طرابلس.

كما أكد باشاغا، التزامه بتهيئة كافة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حسب خارطة الطريق المتفق عليها.

جاء ذلك، في تغريدة لباشاغا، حول تلقيه اتصالا هاتفيا، سفير الولايات المتحدة الأمريكية والمبعوث الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند.

وجرى خلال الاتصال مناقشة المستجدات السياسية في ليبيا.

1/2 تلقى رئيس الحكومة الليبية، السيد فتحي باشاغا اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً من سعادة سفير الولايات المتحدة الأمريكية والمبعوث الخاص إلى ليبيا،السيد ريتشارد نورلاند. حيث ناقش الطرفان المستجدات السياسية في #ليبيا. — فتحي باشاغا Fathi Bashagha (@fathi_bashagha) March 5, 2022

وكان، سفير الولايات المتحدة الأمريكية، قد ذكر أنه شجّع كل من الحكومة الليبية الجديدة، فتحي باشاغا، ورئيس حكومة الوحدة (المنتهية) عبدالحميد الدبيبة، على النظر في السبل التي يمكن من خلالها إدارة شؤون البلاد. وذلك في وقت تبذل فيه جهود، بتيسير من الأمم المتحدة، لاستعادة الزخم بسرعة نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وقال نورلاند، “شجعتهما على النظر في السبل التي يمكن من خلالها إدارة شؤون البلاد في وقت تُبذل فيه جهود، بتيسير من الأمم المتحدة، لاستعادة الزخم بسرعة نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية”.

وأضاف، “وقد شجعني سماع التزامهما المتبادل بإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن. وهذه قرارات لا يمكن أن يتخذها إلّا الليبيون، لكنهم يحظون بدعمنا الكامل للتوصل إلى حلول سلمية.”