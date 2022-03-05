الشويهدي: يجب على وليامز أن تعترف بفشلها في حوار تونس – جنيف

أوضح عضو مجلس النواب جلال الشويهدي، أنه “يجب على مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز أن تعترف بفشلها في حوار تونس – جنيف وأن تبتعد عن محاولتها التحكم في الملف الليبي بعد أن أصبح الحل ليبي ليبي وأن تحترم التعديل الدستوري 12 الذى تم بعد التشاور مع مجلس الدولة”.

الشويهدي، وفي تصريحات خاص بقناتنا، أشار إلى أن “وليامز تحاول أن تذهب بليبيا إلى انتخابات مجهول مصيرها”، مؤكدا أن “وليامز لا يهمها ما سيحدث بعد إجراء عملية انتخابية تحت حماية مربعات أمنية تسيطر على صناديق الاقتراع و في نفس الوقت مشاركة في الانتخابات”.

وأكد الشويهدي انه “لا يمكن اجراء الانتخابات بدون وجود حكومة توافقية تستطيع أن تعمل من كافة التراب الليبي شرقاً و غرباً و جنوباً، بالاضافة إلى وجود مصالحة حقيقية بين الليبيين وعودة المهجرين إلى مدنهم”.

كما أكد الشويهدي أنه يجب أن تكون صناديق الاقتراع تحت حماية وزارة داخلية قوية حتى تكون انتخابات نزيهة وشفافة وحرة.