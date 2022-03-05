ليبيا الان

عقيلة: اختيار رئيس الحكومة الجديد قانوني ويتوافق مع مجلس الدولة

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

تلقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم السبت، مكالمة هاتفية م سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولاين هرندل.

بحث مع سفير المملكة المتحدة تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين، وآخر تطورات الأوضاع في ليبيا.

من جانبها، أوضحت السفيرة، أنها ستزور مدينة بنغازي والمنطقة الشرقية خلال اليومين القادمين، وستلتقيه بمقر إقامته في مدينة القبة.

وأوضح رئيس مجلس النواب، قانونية الاجراءات المتخذة بين مجلسي النواب والدولة، في التعديل الدستوري الثاني عشر، واختيار رئيس حكومة جديد.

وأكد، خلال المكالمة، على العلاقة التاريخية بين البلدين، التي تربط الشعبين الليبي والبريطاني.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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