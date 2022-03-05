إنجليش تعلن في اتصال مع عقيلة نيتها زيارة المنطقة الشرقية

تلقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مكالمة هاتفية من القائم بأعمال سفارة المملكة المتحدة كايت إنجليش، اليوم السبت.

وبحث الطرفان في المكالمة سبل التعاون المشترك بين البلدين، وتطورات الأوضاع في ليبيا.

كما بيّن المستشار في مجمل حديثه قانونية الإجراءات المتخذة بين مجلسي النواب والدولة، في التعديل الدستوري الثاني عشر، واختيار رئيس حكومة جديد. بدورها، أكدت “إنجليش” نيتها زيارة مدينة بنغازي والمنطقة الشرقية خلال اليومين القادمين، ورغبتها بلقاء “صالح” بمقر إقامته في مدينة القبة.

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