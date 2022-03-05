العريبي: شركات توريد القمح رفعت الأسعار بحجة حرب أوكرانيا

قال رئيس نقابة الخبازين بنغازي “محمود العريبي” إن سعر قنطار الدقيق وصل اليوم إلى 300 دينار، بينما بلغ سعر الخميرة 170 دينارا وكيس السكر ذو 50 كيلو وصل إلى 195 دينارا بعد أن كان 165 دينارا.

وأضاف “العريبي” أن بعض المخابز تبيع 3 أرغفة خبز بدينار فيما يبيع آخرون 4 أرغفة بدينار مع إنقاص الوزن وحجم صغير جد، مشيرا إلى أن العمال بالمخابز أصبحوا عرضة للسب والإهانة من المستهلك ما دعا عددا كبيرا منهم لترك أعمالهم.

ولفت “العريبي” إلى أن تجار الجملة في بنغازي كما هو الحال في طرابلس أغلقوا محالهم بسبب عدم رغبة أصحاب المطاحن البيع بالأسعار القديمة، وقال إن من يرغب في الشراء بالأسعار المفروضة من شركات الدقيق تتوفر له الكميات المطلوبة عبر الهاتف.

وقال “العريبي” إن أصحاب المخابز أصبحوا متهمين من قبل المستهلك في حين أنهم ضحايا للتجار وأصحاب المطاحن وشركات توريد القمح الذي ارتفعت أسعاره بشكل مفاجئ بحجة الأحداث الجارية في أوكرانيا رغم أن القمح متوفر داخل مخازنهم.