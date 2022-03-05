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باشاغا: أكدت للسفير الأمريكي التزامي بتهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طرابلس

قال، رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، مساء اليوم السبت، إنه أبلغ السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند، حرصه على استلام مهامه بشكل سلس وفقا للقانون ومباشرة مهام عمله من العاصمة طرابلس.

وأضاف باشاغا، إنه أكد للمبعوث الأمريكي الخاص، التزامه بتهيئة كافة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حسب خارطة الطريق المتفق عليها.

وقال باشاغا، إنه تلقى اتصالا هاتفيا، من قبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية والمبعوث الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند.

وأضاف، أنه جرى خلال الاتصال مناقشة المستجدات السياسية في ليبيا.


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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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