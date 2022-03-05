الأزمات الدولية : لابد من موقف دولي موحد تجاه تطورات الوضع في ليبيا

ليبيا- سلط تقرير نشرته “مجموعة الأزمات الدولية” الضوء على ما عبر عنه بوجود حكومتين متنافستين في إشارة إلى حكومتي الاستقرار وتصريف الأعمال.

التقرير الذي تابعته وترجمت المرصد أبرز ما ورد فيه من مضامين أشار إلى أن كلا الحكومتين تضغطان لنيل الشرعية في ظل وجود موالين من الجماعات المسلحة لكل منهما ما يحتم على القوى الخارجية التكاتف للمساعدة في منعهما من الانزلاق إلى مأزق الصدام مرة أخرى.

وتابع التقرير إن ليبيا عند مفترق طرق محفوف بالمخاطر إن الاستعداد الموجود حاليا للمواجهة يعني أن ما سيحدث بعد ذلك سيعتمد إلى حد كبير على كيفية رد فعل القوى الأجنبية إذ قد يشجع الرد الدولي الممزق على الانقسام المؤسسي والتعبئة العسكرية.

وأضاف التقرير إن الإدانة الدولية الموحدة لاستخدام القوة إلى جانب دعوة الليبيين لرسم طريق توافقي للمضي قدما بمساعدة الأمم المتحدة يمكن أن يتجنب هذا السيناريو مشيرا إلى أن الانقسامات بين الجهات الأجنبية انعكست على نظيرتها في ليبيا.

وحذر التقرير من الصراع على السلطة الذي قد يقود إلى تعكير صفو الهدوء الذي تتمتع به ليبيا منذ وقف إطلاق النار وهو ما يهدد بتقويض جهود إعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد بشكله الأوسع مشددا على وجوب تجاوز الجهات الخارجية انقساماتها والضغط بشكل موحد على كافة الأطراف الليبية.

وأضاف التقرير إن هاذ الضغط يهدف لحمل هذه الأطراف على إبداء ضبط النفس وإدانة الاحتجاز القسري لمؤيدي الحكومة الجديدة إذ يجب أن يكون مثل هذا الحد الأدنى من الإجماع الدولي ممكنا لأن لهذه الجهات مصلحة مشتركة في منع العودة للتقسيم أو الانتكاس لحرب في ظل اضطرابات جيوسياسية كبيرة.

وشدد التقرير على وجوب قوبل كلا الطرفين في ليبيا بوساطة الأمم المتحدة لكسر الجمود والعودة إلى التفاوض على خريطة طريق سياسية واقعية للمضي قدما فمن المسلم به أن إيجاد توافق في الآراء بين الحكومتين المتنافستين لن يكون سهلا ولكن لكل منهما أسباب وحوافز وجيهة لقبول الوساطة الخارجية.

وأضاف التقرير إن حكومة الاستقرار ذات العمر القصير ستحتاج إلى دعم الأمم المتحدة للحصول على اعتراف دولي واسع وإمكانية الوصول لأموال الدولة فيما تخاطر حكومة تصريف الأعمال بالخسارة إذا بدأت الدول في منح الاعتراف تدريجيا للحكومة المنافسة.

وأختتم التقرير بالإشارة إلى وجوب قيام المستشارة الأممية ستيافاني ويليامز بدعوة الأطراف إلى الامتناع عن العنف وحثهم على قبول مساعيها الحميدة للوساطة فيما يجب على الحكومات الأجنبية أن تحذو حذوها في الدعوة إلى الدخول في مجال إجراء المفاوضات.

ترجمة المرصد – خاص

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