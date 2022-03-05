الغموض يسود موعد توجه باشاغا إلى طرابلس

كشف مصدر من الحكومة الليبية لـ218 عن ترتيبات تجري لانتقال فتحي باشاغا من مقر إقامته بفندق دار السلام بطبرق إلى العاصمة طرابلس، وسط معلومات عن عزمه عقد الاجتماع الأول بوزراء حكومته يوم غد بطبرق.

ويسود الغموض موعد وتاريخ توجه باشاغا لطرابلس، وسط تحشيد عسكري تقوده بعض التشكيلات المسلحة الموالية لحكومة الوحدة في مدينتي مصراتة وطرابلس، لعرقلة استقبال باشاغا عقب تعليمات الدبيبة بالتصدي لأي قوة عسكرية تتحرك دون تعليمات منه بوصفه وزيراً للدفاع.

وعلمت 218 عن مصادر مقربة من كتيبة النواصي إعلانها حالة الطوارئ وتمركزها في محيط مطار معيتيقة، في تحرك يأتي بالتوازي مع تصريحات باشاغا التي أكد فيها عزمه اتخاذ تدابير وخطوات عملية لدخول طرابلس بقوة القانون، وفق قوله.

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