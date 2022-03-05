المنفي يؤكد على حرصه وسعيه الدائم لإجراء الانتخابات

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في بيان على حرصه وسعيه الدائم والمتواصل لتحقيق رغبة الليبين بإجراء انتخابات ديمقراطية حرة شفافة ونزيهة.

وقد جاء بيان الرئاسي ردا على البيان الصادر عن فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية الذي دعا جميع الجهات الفاعلة إلى الامتناع عن الأعمال التي قد تقوض الاستقرار في ليبيا معربين عن قلقهم إزاء التقارير الأخيرة عن أعمال العنف والتهديدات بالعنف والترهيب والخطف.

وجدد الدول الخمس دعمهم لجهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة من خلال المستشار الخاص للأمين العام وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للحفاظ على الانتقال السلمي للبلاد؛ لتسهيل الحوار بين الجهات الفاعلة السياسية والأمنية والاقتصادية، والحفاظ على تركيزهم على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات مصداقية وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن من أجل تحقيق التطلعات الديمقراطية للشعب الليبي.

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