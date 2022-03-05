نورلاند: شجعني سماع التزام رئيس الوزراء المكلف بإجراء الانتخابات بأقرب وقت

قال السفير الولايات المتحدة والمبعوث الشخصي لها ريتشارد نورلاند، إنه “في سياق التوترات السياسية المستمرة في ليبيا، تواصل مع رئيس الوزراء المكلّف باشاغا، وأنا على ثقة من رغبته في تجنّب تصعيد العنف.

وأضاف السفير بحسب ما نشرت السفارة الأمريكية في سلسلة تغريدات، “شجعته على النظر في السبل التي يمكن من خلالها إدارة شؤون البلاد في وقت تُبذل فيه جهود، بتيسير من الأمم المتحدة، لاستعادة الزخم بسرعة نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية”.

وتابع نورلاند، “وقد شجعني سماع التزامه بإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، وهذه قرارات لا يمكن أن يتخذها إلاّ الليبيون، لكنهم يحظون بدعمنا الكامل للتوصّل إلى حلول سلمية”.