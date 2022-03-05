مجلس التخطيط يبحث إعداد مقترح جديد لقانون المرتبات الموحد

بحث رئيس مجلس التخطيط الوطني مفتاح الحرير، في اجتماع حضره عدد من مديري الإدارات، السبت، الجدول الموحد لنظام المرتبات بالجهات الممولة من الخزانة العامة.

وناقش الاجتماع المقترحات المقدمة من أعضاء لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بالبرلمان، لإعداد مقترح آخر في شكله النهائي ليتم عرضه على لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة، تمهيداً لإحالته على مجلس النواب لإقراره.

وكانت اللجنة الوزارية المُشكّلة من الحكومة قد أعدت ثلاثة مقترحات لمشروع القانون الموحد للمرتبات، قبل أن تحيلها لمجلس النواب الذي أحال بدوره المقترحات للجنة المالية بالمجلس دون أن يتم اعتماده رسمياً.

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