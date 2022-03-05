ليبيا الان

مجلس التخطيط يبحث إعداد مقترح جديد لقانون المرتبات الموحد

تم النشر منذُ 5 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث رئيس مجلس التخطيط الوطني مفتاح الحرير، في اجتماع حضره عدد من مديري الإدارات، السبت، الجدول الموحد لنظام المرتبات بالجهات الممولة من الخزانة العامة.

وناقش الاجتماع المقترحات المقدمة من أعضاء لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بالبرلمان، لإعداد مقترح آخر في شكله النهائي ليتم عرضه على لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة، تمهيداً لإحالته على مجلس النواب لإقراره.

وكانت اللجنة الوزارية المُشكّلة من الحكومة قد أعدت ثلاثة مقترحات لمشروع القانون الموحد للمرتبات، قبل أن تحيلها لمجلس النواب الذي أحال بدوره المقترحات للجنة المالية بالمجلس دون أن يتم اعتماده رسمياً.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك