السفير الأمريكي: نرحب بالتزام رئيس مجلس النواب الليبي للانخراط مع جهود الأمم المتحدة

قالت السفارة الأمريكية، إن “السفير الأمريكي ومبعوثها الخاص لدى ليبيا ريتشارد نورلاند تباحث مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، حول كيفية تهدئة التوترات وتجنب العنف واستعادة الزخم للانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب وقت ممكن”.

السفارة، وفي تغريدة لها على حسابها الرسمي بموقع تويتر، أضافت: ”رحب السفير بالتزام رئيس مجلس النواب للانخراط مع جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق سريع على أساس دستوري وتأكيده على الدور الحاسم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، واتفقا على أنّ ليبيا لا يمكن أن تعود إلى اضطرابات الماضي”.