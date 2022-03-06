الحويج يعتمد 53 مشروعا استثماريا

اعتمد وزير الاقتصاد والتجارة في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، محمد الحويج، السبت، 53 مشروعًا استثماريًا في مختلف أنحاء ليبيا.

وشهدت مراسم التوقيع حضور مسؤولين عن إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار، وشؤون الخصخصة في قطاعات الزراعة والصناعات الغدائية ومواد البناء والطاقات المتجددة، وفق بيان صادر عن الوزارة.

– الحويج يعتمد 43 مشروعا استثماريا بأنحاء ليبيا

– الحويج يتابع المراحل المنجزة في الخارطة الاستثمارية

– إطلاق باقة من المشروعات الاستثمارية والإنتاجية والخدمية

– مبادرة حكومية تستهدف تبني مشاريع استثمارية لـ100 ألف شاب سنويا

وتوزعت المشروعات المعتمدة بواقع 24 مشروعًا بالمنطقة الجنوبية، و12 مشروعًا في المنطقة الشرقية و17 مشروعًا بالمنطقة الغربية.

والخميس، اعتمد الحويج 43 مشروعًا استثماريًا بأنحاء البلاد كافة، وتوزعت بواقع 14 مشروعًا في المناطق الغربية، وتسعة مشروعات بالمنطقة الشرقية و20 مشروعًا وفي المنطقة الجنوبية، وذلك في مجالات السياحة والزراعة والطاقات العادية والمتجددة والصناعات الغذائية ومواد البناء والإنشاءات.